Украинские отставники потребовали у Порошенко повышения пенсий

Масштабные акции протеста военных пенсионеров прошли на Украине. Они требуют перерасчета и повышения пенсий. В Киеве несколько тысяч ветеранов вышли на площадь у Верховной Рады.

На митинге заявили, что президенту Порошенко и его правительству пора в отставку, отмечает телеканал "Россия 24". Многие были с оружием, а потому к Раде поспешил спецназ. Перерасчет военным пенсионерам обещали провести в этом году, но Порошенко заявил, что денег сейчас нет и перенес всё на 2019-й год.