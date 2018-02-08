Нежданный гость из Европы: в России появился редкий вид гриппа

А и Б. Вирусы гриппа именно этих двух типов стали чаще отправлять на больничный россиян. В Роспотребнадзоре считают, что пока говорить об эпидемии рано. Но не отрицают, что в этом году картина нетипичная. Поможет ли прививка?

Несмотря на то, что к началу нынешней зимы в России сделаны прививки от гриппа максимальному количеству людей за последние годы, 47 процентам россиян, опасность появилась, откуда не ждали. В некоторых странах Европы отмечен высокий уровень заболеваемости — в Италии, Великобритании, Ирландии, Исландии, Швейцарии, Болгарии. И оттуда к нам уже приходит редкий вирус гриппа типа Б. Обычно россияне болеют и прививаются от вируса гриппа типа А. На основе данных, представленных в рамках проекта EuroMOMO, за последние недели возросла смертность среди пожилых людей, в том числе от гриппа, особенно в Южной Европе, Англии и Шотландии. Главная санитарно-эпидемиологическая служба Чехии объявила всеобщую эпидемию гриппа. В Праге в течение двух недель заболеваемость выросла на 50%. Один человек скончался,12 были госпитализированы с осложнениями.

"Вирус Б редко вызывает большие вспышки, как свиной или птичий, у него мало штаммов, он не очень мутирует, и его мало включают в вакцины, для которых каждый год делают прогноз — на следующий год будет такой то грипп, и в зависимости от этого вакцинируют", — поясняет Владислав Жемчугов, врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук.

Для того, чтобы определить, что человек болен именно гриппом, необходимо сдать анализы. Головная боль и высокая температура может сопровождать другие недуги. В России сейчас ситуация с гриппом вполне спокойная. Лишь в нескольких крупных городах и регионах отмечается рост заболеваемости.

Примечательно, что из отмеченных и подтвержденных лабораторно в нашей стране случаев, около четверти — это именно тот самый вирус гриппа типа Б. Клинически он протекает примерно так же как тип А, с головной болью, повышенной температурой. При этом, он реже дает осложнения и протекает легче у взрослых. Впрочем, отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас большинство больных гриппом в России именно дети. Прогнозы делать сложно — через две недели ситуация может измениться.

Доктора рекомендуют заранее прививаться. Кроме того, нужно обследоваться заранее, летом. Есть болезни, которые пагубно влияют на иммунную систему, такие люди болеют гриппом чаще и тяжелее. Ну и общее закаливание, физкультуру и витамины никто не отменяет.