Российские клубы одержали победы в баскетбольном Еврокубке

В среду вечером прошли матчи шестого тура баскетбольного Еврокубка. Успешно выступили российские клубы. Казанский УНИКС дома нанес поражение французскому "Лиможу", а краснодарский "Локомотив-Кубань" в гостях переиграл итальянский "Тренто", а "Зенит" на выезде обыграл итальянский "Торино".

УНИКС с разницей в 10 очков обыграл у себя на паркете французский "Лимож" – 88:78. Выиграв первую четверть 21:18, казанцы неудачно выступили во второй 22:28. Но после перерыва преимущество хозяев становилось все ощутимее. В третьей четверти УНИКС сравнял счет, а в четвертой увеличил отрыв до +10. Самым результативным у казанцев стал Джамар Смит, принесший 16 очков. УНИКС набрал 10 очков, занял второе место в группе Н и вышел в следующую стадию турнира.

"Локомотив-Кубань" одержал шестую победу в шести матчах. На этот раз кубанцы выиграли в Италии у "Тренто" 74:71 (19:14, 17:13, 21:18, 17:26). Райан Брокхофф набрал 13 очков и стал самым результативным в рядах победителей. "Локомотив-Кубань" занял первое место в группе G и продолжит борьбу в Кврокубке.

"Зенит" из Санкт-Петербурга также играл в Италии с клубом "Ауксилиум Торино". Хозяева выиграли и первую 22:18, и вторую – 25:18 четверти. Перелом наступил после перерыва. "Зенит" был сильнее в третьей четверти 29:9 и в матче 87:73. Петербуржцы набрали 10 очков и выиграли турнир в группе F/