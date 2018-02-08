Тома Лемар не стал продлевать контракт с "Монако"

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар отказался продлевать контракт с "Монако". Футболист намерен доиграть сезон своем нынешнем клубе и перейти летом в "Ливерпуль".

"Монако" предложил Лемару продлить контракт на улучшенных условиях, но 22-летний полузащитник не стал этого делать. Тома хочет доиграть сезон в составе чемпионов Франции, после чего перейти в "Ливерпуль". Английский клуб пытался приобрести Лемара в январе, но получил отказ.

Контракт Лемара с "Монако" рассчитан до мая 2020 года. "Монако" рассчитывает выручить от продажи игрока сборной Франции не менее 70 миллионов евро.