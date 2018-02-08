В Сирии возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам

По информации штаба операции "Непоколебимая решимость", которую осуществляет в Ираке и Сирии возглавляемая США коалиция, по сирийским проправительственным силам были нанесены авиаудары. Утверждается, что такие действия были предприняты в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), пользующихся поддержкой американцев.

В штабе операции уточнили, что во время нападения военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС в восьми километрах к востоку от согласованной линии соприкосновения с сирийскими правительственными войсками в бассейне реки Евфрат, передает ТАСС. Удары по атакующим войскам были нанесены в целях защиты сил коалиции и ее партнеров и отражения агрессии.

При этом подчеркивается, что коалиция по-прежнему сосредоточена на миссии по нанесению поражения группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) в долине реки Евфрат и будет отстаивать свое право на самооборону.