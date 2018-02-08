ЧП в Лондоне: из пылающего поезда спасены сотни пассажиров

В минувшую среду в юго-западной части Лондона из загоревшегося пригородного поезда были спасены сотни пассажиров. Инцидент произошел в час пик.

По данным местных СМИ, в следовавшем из Лондона в расположенный к юго-западу от британской столицы городок Уокинг поезде раздались три мощных хлопка, после чего вспыхнуло пламя, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной инцидента могли стать неполадки в электрооборудовании. Данных о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не поступало.