Пхенчхан-2018: российских керлингистов сразу же забрали на допинг-контроль

Олимпийские игры в Пхенчхане начались турниром керлингистов. В первом туре соревнований смешанных пар российский дуэт Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий уступил американцам брату и сестре Хэмилтонам 3:9.

Анастасия Брызгалова видит причину проигрыша в большом количестве ошибок, допущенных в стартовом матче. " Мы встречались с Хэмилтонами только один раз на чемпионате мира, — цитирует Брызгалову "Спорт-Экспресс". — Допустили много ошибок, поэтому проиграли много эндов. Постараемся сделать работу над ошибками и в следующей игре их не допускать".

Сразу же после первой игры российские спортсмены были приглашены на допинг-контроль. "Сразу после игры выбрали нас на допинг-контроль. Абсолютно случайно, — приводит "Р-Спорт" слова тренера сборной России Василия Гудина. — Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали".