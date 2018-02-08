Поиски "Востока" прекращены

Морской спасательно-координационный центр Владивостока прекратил оповещение проходящих в акватории Японского моря судов о необходимости искать следы пропавшего 25 января рыболовецкого судна "Восток". Как сообщалось, активная фаза поисков пропавшего судна завершилась 29 января. После этого поиски велись еще девять суток, но никаких следов найдено не было.

Аварийный буй сработал на рыболовном морозильном судне "Восток", на борту которого находились 20 человек, 25 января в Японском море, напоминает ТАСС. Поисково-спасательная операция началась незамедлительно, и к концу третьего дня ее проведения были обнаружены два спасательных плота без людей, спасательные жилеты, другие предметы с судна. После этого никаких следов "Востока" и его экипажа найдено не было.

О прекращении активной фазы поисков Морской спасательно-координационный центр Владивостока объявил 29 января, и уже на следующий день эту задачу взяло на себя руководство МЧС России: в район поисков вылетали самолеты-амфибии Бе-200, Росрыболовство отправило туда промысловые суда.