НХЛ. "Бостон" расправился с "Рейнджерс"

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Бостон Брюинз". Гости одержали убедительную победу с результатом 6:1.

"Рейнджеры" первыми добились успеха – на пятой минуте Рик Нэш отправил шайбу в ворота Антона Худобина. "Брюинз" ответили голом Райли Нэша через три минуты. А потом шайбы забрасывали только гости. В итоге победа "Бостона" 6:1.

Вратарь "Бостона" Антон Худобин отбил 21 бросок из 22 произведенных по его воротам. Кроме того Худобин сделал голевую передачу Тиму Шаллеру, забросившему пятую шайбу. По окончании поединка россиянин был признан третьей звездой матча.