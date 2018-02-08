Владивосток остался без воды

Во Владивостоке из-за аварии на магистральном водоводе произошло массовое отключение потребителей от водоснабжения. На время ремонта большая часть краевого центра осталась без воды. На социально значимые объекты будет организован ее подвоз.

Сейчас специалисты ликвидируют порыв водовода диаметром 1200 миллиметров, залегающего на глубине пять метров и питающего водой большую часть Владивостока. С помощью спецтехники они откапывают мерзлый грунт, чтобы добраться до места повреждения, после чего будет оценен масштаб аварии и произведена замена лопнувшего участка трубопровода, передает ТАСС. В работах по ликвидации последствия аварии задействованы около десяти единиц техники и более 20 специалистов.