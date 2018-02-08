В Москве будет морозно и сухо

В четверг, 8 февраля, столичный регион продолжит находиться на западной периферии азиатского антициклона, который удержит умеренно морозную и преимущественно сухую погоду.

В Москве и Подмосковье будет облачно, с прояснениями, в первой половине дня местами возможен небольшой снег, передает Центр погоды ФОБОС. Температура воздуха в мегаполисе 5-7 градусов ниже нуля, по области 4-9 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление к вечеру немного понизится и составит 757 мм рт. ст.