В столице Северной Кореи начался военный парад

В Пхеньяне проходит военный парад, посвященный 70-летию создания Корейской народной армии.

Какие именно военные достижения представлены на мероприятии, подробно не освещается, так как в этом году власти Северной Кореи не пригласили иностранных журналистов, передает ТАСС.