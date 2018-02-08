Убийца, приговоренный к пожизненному сроку, вышел на свободу и поселился в Москве

В России впервые отпустили на свободу пожизненно заключенного.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, это произошло еще в 2016 году. Речь идет об Анваре Масалимове. В 1991 году он зверски убил пенсионера. К тому моменту Масалимов уже отсидел 15 лет и вышел на волю. Его приютил одинокий пенсионер Гаврилов из поселка Комсомольск Томской области.

Вместе они выпивали, и в один из вечеров Масалимов задушил Гаврилова. Затем с помощью топора расчленил труп, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. Если бы не соседка, случайно увидевшая в туалете останки, никто не узнал бы о гибели Гаврилова, ведь сам убийца рассказывал всем, что пенсионер "уехал калымить".

На суде Масалимов свою вину частично признал. Он рассказал, что сначала ударил Гаврилова и даже захотел ему помочь, но понял, что тот уже не дышит и пульс у него не прощупывается. Тогда он разрезал и спрятал труп, чтобы снова не попасть в тюрьму, из которой он всего полгода назад вышел. А в печке сжег Гаврилова за то, что он его сильно разозлил.

За убийство пенсионера Масалимов был приговорен к расстрелу, однако позже ему заменили смертную казнь на пожизненное заключение. Срок он отбывал в исправительной колонии строгого режима "Полярная сова" в ямальском поселке Харп.

Спустя более чем 20 лет по решению вологодского суда дело Масалимова было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах в умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, данный случай освобождения приговоренного к пожизненному сроку является единичным.

По информации "Московского комсомольца", сейчас Масалимов находится в Москве. В колонии он говорил, что собирается после освобождения стать монахом. Отец Андрей, с которым переписывался убийца, рассказал, что он приходил в церковь, но от предложения стать послушником отказался.

"Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиваться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел", — сказал священник.

Где сейчас находится Масалимов, неизвестно.