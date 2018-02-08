Адвокат Берч: вердикт по российским спортсменам будет оглашен в течение суток

В южнокорейском Пхенчхане завершились слушания по делам 47 российским спортсменам. Сообщается, что итоговое решение по допуску выездная панель Спортивного арбитражного суда объявит в ближайшие 24 часа. Об этом сообщил юрист россиян Филипп Берч.

"Слушания по делам отдельных групп из 32 и 15 россиян завершены, — резюмирует Берч, слова которого приводит ТАСС. – Мы предоставили свои доказательства того, что российские атлеты являются "чистыми". Все наши аргументы были услышаны и в ближайшие сутки мы получим решение. Надеюсь, что оно окажется положительным для нас".

Напомним, что ранее апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать россиянам в допуске до Олимпийских игр подало 32 олимпийца и еще 13 атлетов с двумя тренерами.