Клинцевич назвал фейком сообщения о том, что Су-25 был сбит из советской зенитки

Информация о том, что штурмовик Су-25 в Сирии был сбит не из переносного зенитного ракетного комплекса, а из старой зенитной установки советского производства, является недостоверной. Об этом заявил первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

3 февраля в небе над сирийским Идлибом был сбит Су-25, которым управлял летчик роман Филипов. Пилот катапультировался и вступил в бой с боевиками. Не желая сдаваться в плен, он подорвал себя гранатой. Ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Накануне боевик одной из действующих в Сирии группировок взял на себя ответственность за гибель Филипова. При этом он заявил, что штурмовик был сбит с помощью зенитной установки ЗУ-23-2.