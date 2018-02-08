Первый президент Якутии госпитализирован в тяжелом состоянии

Первый президент Якутии Михаил Николаев в тяжелом состоянии доставлен вертолетом санавиации в республиканскую больницу, передает "Интерфакс".

Как сообщает минздрав региона, в районе 5 утра по местному времени в четверг Николаев поступил в Вилюйскую центральную районную больницу. После осмотра специалисты Центра медицины катастроф приняли решение перевезти пациента санитарной авиацией в Республиканскую больницу N1. Медики оценивают состояние Николаева как стабильно тяжелое.

80 летний Михаил Николаев в настоящее время является государственным советником Якутии. Он возглавлял Якутию с 1991 о 2002 годы. В 2011 по 2016 годы был депутатом Госдумы РФ.