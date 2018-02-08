Во льдах Охотского моря застрял теплоход с пассажирами

Теплоход "Игорь Фархутдинов" застрял во льдах в южной части Охотского моря.

Судно вышло в понедельник из села Малокурильское, расположенного на Шикотане, в сахалинский порт Корсаков. На его борту находятся 127 пассажиров. При выходе из Кунаширского пролива он затерт льдом, толщина которого достигает полутора метров.

Гендиректор компании "Сахалин — Курилы" Сергей Кондрашин заявил, что сейчас теплоход пробивается через плотные льды, пытаясь выйти на чистую воду. До нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Связь с судном установлена, пассажиры обеспечены всем необходимым, кормят их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды, а топлива хватит как минимум на неделю.

"Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны. "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный", — подчеркнул он.

Ожидается, что уже в четверг ледовая обстановка в районе улучшится, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Сахалинской области, власти предложили владельцу теплохода при необходимости направить на выручку ледокол из Владивостока.