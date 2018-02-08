Тема:

Археология и история 1 час назад

Новости Наука

8 февраля 201811:40 Дарья Загорская

Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым

Каждый десятый современный британец может похвастаться родством с чернокожим "человеком из Чеддера".
Фото Britain's Natural History Museum.

Читайте нас в Telegram

В эпоху мультикультурализма Великобритания похожа на плавильный котёл, в котором смешивается множество национальностей со всего света. И всё-таки, когда речь идёт об истинном британце, мы представляем себе кого-то, похожего на принца Уильяма, Пола Маккартни или Бенедикта Кембербетча. Вот почему результаты нового исследования стали настоящим сюрпризом. Учёные обнаружили, что самый древний из известных жителей Англии был чернокожим.

Деревня Чеддер на юго-западе Англии известна не только своим сыром, но и расположенной неподалёку пещерой Гофа, где в 1903 году был обнаружен самый древний человеческий скелет из всех, что когда-либо находили на территории Британских островов. "Человек из Чеддера", живший около 10 тысяч лет назад, давно привлекает внимание исследователей.

В 1996 году первый анализ митохондриальной ДНК, выделенной из коренных зубов мужчины, показал, что он приходится родственником как минимум двум ученикам одной из чеддерских школ, а также их учителю. В результате нового генетического исследования, проведённого экспертами из Британского музея естествознания и Университетского колледжа Лондона, число потомков представителя палеолита несколько увеличилось. Оказалось, что он напрямую связан с каждым десятым современным жителем Британии.

Команда учёных просверлила в черепе отверстие диаметром два миллиметра и извлекла костный порошок с ДНК из внутреннего уха. Дальнейшее раскрытие генома полностью перевернуло представление антропологов о внешности "первого британца". Если раньше его изображали со светлой кожей и карими глазами, то теперь он предстал чернокожим и голубоглазым.

На основании антропометрических и генетических данных братья Адри (Adrie) и Альфонс Кеннис (Alfons Kennis) напечатали на 3D-принтере бюст "человека из Чеддера". При этом для сканирования черепа они воспользовались самым современным оборудованием, специально разработанным для Международной космической станции.

Раньше было принято считать, что кожа людей стала значительно светлее вскоре после того, как они 40 тысяч лет назад вышли из Африки и Ближнего Востока, чтобы расселиться по Европе и Азии. На севере продолжительность дня и количество солнечных дней меньше, чем в тропиках, и светлая кожа способствовала лучшему накоплению витамина D. Но теперь выясняется, что темнокожих людей можно было встретить в северной Европе и значительно позже.

Племя "человека из Чеддера" пришло в Британию в конце последней эпохи оледенения по перешейку, который соединял остров с материком. Их предки происходили из группы западноевропейских охотников-собирателей, которую связывают с современными жителями Испании, Люксембурга и Венгрии.

Стоит отметить, что первые люди жили на территории Англии и Шотландии на несколько тысячелетий раньше, но в отличие от "человека из Чеддера" и его соплеменников, они не смогли сформировать устойчивую популяцию и вскоре исчезли.

Напомним, что за последнее время на основе антропологических и генетических исследований свет увидели и другие интересные реконструкции облика древних людей. Например, авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о внешности Кенневикского человека, мумифицированной египтянки и многих других.

Ранее по теме

Коротко

12:28

ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты

12:15

Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты

12:06

ЦИК отменил проведение "школьного референдума" в день выборов президента

10:52

Путин и Эрдоган договорились провести саммит в Стамбуле

10:30

Во льдах Охотского моря застрял теплоход с пассажирами

10:00

Первый президент Якутии госпитализирован

07:06

Владивосток остался без воды

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Регистрация завершена: за президентское кресло поборются 8 кандидатов

Регистрация завершена: за президентское кресло поборются 8 кандидатов

15 минут назад
Инсайд: CAS оправдает лишь часть российских спортсменов

Инсайд: CAS оправдает лишь часть российских спортсменов

27 минут назад
Герои не умирают: Россия прощается с Романом Филиповым

Герои не умирают: Россия прощается с Романом Филиповым

1 час назад
Путин и Эрдоган договорились провести саммит в Стамбуле

Путин и Эрдоган договорились провести саммит в Стамбуле

1 час назад
Во льдах Охотского моря застрял теплоход с пассажирами

Во льдах Охотского моря застрял теплоход с пассажирами

2 часа назад
Убийца, приговоренный к пожизненному сроку, вышел на свободу и поселился в Москве

Убийца, приговоренный к пожизненному сроку, вышел на свободу и поселился в Москве

4 часа назад
12 необычных туристических направлений 2018 года

12 необычных туристических направлений 2018 года

46 минут назад
Вокруг Земли циркулируют миллиарды вирусов

Вокруг Земли циркулируют миллиарды вирусов

3 часа назад
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

19 часов назад
Спорт, любовь и воля к победе: в Москве прошла премьера фильма "Лёд"

Спорт, любовь и воля к победе: в Москве прошла премьера фильма "Лёд"

44 минуты назад
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"

Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"

3 часа назад
В Сирии возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам

В Сирии возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам

9 часов назад
Первый президент Якутии госпитализирован в тяжелом состоянии

Первый президент Якутии госпитализирован в тяжелом состоянии

2 часа назад
Самые богатые криптовалютные миллиардеры

Самые богатые криптовалютные миллиардеры

2 часа назад
10 советов доктора Беленкова: диета для хорошей работы сердца

10 советов доктора Беленкова: диета для хорошей работы сердца

24 минуты назад
3
Разведчик, учитель, дворянин и первый парень на деревне: 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Разведчик, учитель, дворянин и первый парень на деревне: 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

33 минуты назад
ЦИК отменил проведение подмосковного "школьного референдума" в день выборов президента

ЦИК отменил проведение подмосковного "школьного референдума" в день выборов президента

44 минуты назад
Новый регламент ГИБДД сделал неприкосновенными пьяных судей

Новый регламент ГИБДД сделал неприкосновенными пьяных судей

54 минуты назад
Микроавтобус сбил школьницу на переходе в Красноярском крае

Микроавтобус сбил школьницу на переходе в Красноярском крае

1 час назад
Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым

Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым

1 час назад
В Google разрабатывают "облачную" игровую консоль

В Google разрабатывают "облачную" игровую консоль

1 час назад
Ползающие воры обчистили ювелирную мастерскую в Белгороде через дыру в полу

Ползающие воры обчистили ювелирную мастерскую в Белгороде через дыру в полу

1 час назад
Как ограничить время игры на PlayStation для ребенка

Как ограничить время игры на PlayStation для ребенка

2 часа назад
Составлен рейтинг самых популярных "китайцев" в России

Составлен рейтинг самых популярных "китайцев" в России

2 часа назад
Песков: антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

Песков: антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

2 часа назад
Москва начинает самостоятельно решать проблемы обманутых дольщиков

Москва начинает самостоятельно решать проблемы обманутых дольщиков

2 часа назад
В WhatsApp скоро появятся групповые звонки

В WhatsApp скоро появятся групповые звонки

3 часа назад
Китайские родители высоко оценили российскую мобильную игру для детей

Китайские родители высоко оценили российскую мобильную игру для детей

3 часа назад
Вести.net: Alphabet создает подразделение по доставке товаров дронами

Вести.net: Alphabet создает подразделение по доставке товаров дронами

3 часа назад
Владивосток остался без воды

Владивосток остался без воды

5 часов назад
Глава ВАДА Крейг Риди по-прежнему уверен в вине российских спортсменов

Глава ВАДА Крейг Риди по-прежнему уверен в вине российских спортсменов

6 часов назад
В США скончался один из основоположников Интернета Джон Барлоу

В США скончался один из основоположников Интернета Джон Барлоу

6 часов назад
Миграционная политика США стала камнем преткновения в переговорах в Конгрессе

Миграционная политика США стала камнем преткновения в переговорах в Конгрессе

7 часов назад
Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

7 часов назад
В Австралии при жесткой посадке воздушного шара пострадали шесть человек

В Австралии при жесткой посадке воздушного шара пострадали шесть человек

7 часов назад
Поиски "Востока" прекращены

Поиски "Востока" прекращены

7 часов назад
ЧП в Лондоне: из пылающего поезда спасены сотни пассажиров

ЧП в Лондоне: из пылающего поезда спасены сотни пассажиров

9 часов назад
Российские клубы одержали победы в баскетбольном Еврокубке

Российские клубы одержали победы в баскетбольном Еврокубке

12 часов назад
Нежданный гость из Европы: в России появился редкий вид гриппа

Нежданный гость из Европы: в России появился редкий вид гриппа

12 часов назад
МОК привычно закрыл глаза на поведение норвежских "астматиков"

МОК привычно закрыл глаза на поведение норвежских "астматиков"

12 часов назад
Собянин рассказал, когда первые переселенцы в рамках реновации получат ордера

Собянин рассказал, когда первые переселенцы в рамках реновации получат ордера

12 часов назад
Запуск Falcon Heavy: прорыв в космонавтике или дорогой рекламный трюк?

Запуск Falcon Heavy: прорыв в космонавтике или дорогой рекламный трюк?

12 часов назад
Женщина спасла своего мужа от банды головорезов

Женщина спасла своего мужа от банды головорезов

13 часов назад
Парламентарии ФРГ посоветовали послу Украины поучиться дипломатии

Парламентарии ФРГ посоветовали послу Украины поучиться дипломатии

15 часов назад
"Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России

"Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России

16 часов назад
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера

Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера

18 часов назад
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

19 часов назад
Волочкова показала, кто для нее идеал красоты и женственности

Волочкова показала, кто для нее идеал красоты и женственности

22 часа назад
Бывшая жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду она жила

Бывшая жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду она жила

23 часа назад
Что у меня с головой? Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями

Что у меня с головой? Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями

07.02.2018 12:28
Консерватория приглашает на джазовый концерт

Консерватория приглашает на джазовый концерт

06.02.2018 18:12