Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым

В эпоху мультикультурализма Великобритания похожа на плавильный котёл, в котором смешивается множество национальностей со всего света. И всё-таки, когда речь идёт об истинном британце, мы представляем себе кого-то, похожего на принца Уильяма, Пола Маккартни или Бенедикта Кембербетча. Вот почему результаты нового исследования стали настоящим сюрпризом. Учёные обнаружили, что самый древний из известных жителей Англии был чернокожим.

Деревня Чеддер на юго-западе Англии известна не только своим сыром, но и расположенной неподалёку пещерой Гофа, где в 1903 году был обнаружен самый древний человеческий скелет из всех, что когда-либо находили на территории Британских островов. "Человек из Чеддера", живший около 10 тысяч лет назад, давно привлекает внимание исследователей.

В 1996 году первый анализ митохондриальной ДНК, выделенной из коренных зубов мужчины, показал, что он приходится родственником как минимум двум ученикам одной из чеддерских школ, а также их учителю. В результате нового генетического исследования, проведённого экспертами из Британского музея естествознания и Университетского колледжа Лондона, число потомков представителя палеолита несколько увеличилось. Оказалось, что он напрямую связан с каждым десятым современным жителем Британии.

Команда учёных просверлила в черепе отверстие диаметром два миллиметра и извлекла костный порошок с ДНК из внутреннего уха. Дальнейшее раскрытие генома полностью перевернуло представление антропологов о внешности "первого британца". Если раньше его изображали со светлой кожей и карими глазами, то теперь он предстал чернокожим и голубоглазым.

На основании антропометрических и генетических данных братья Адри (Adrie) и Альфонс Кеннис (Alfons Kennis) напечатали на 3D-принтере бюст "человека из Чеддера". При этом для сканирования черепа они воспользовались самым современным оборудованием, специально разработанным для Международной космической станции.

Раньше было принято считать, что кожа людей стала значительно светлее вскоре после того, как они 40 тысяч лет назад вышли из Африки и Ближнего Востока, чтобы расселиться по Европе и Азии. На севере продолжительность дня и количество солнечных дней меньше, чем в тропиках, и светлая кожа способствовала лучшему накоплению витамина D. Но теперь выясняется, что темнокожих людей можно было встретить в северной Европе и значительно позже.

Племя "человека из Чеддера" пришло в Британию в конце последней эпохи оледенения по перешейку, который соединял остров с материком. Их предки происходили из группы западноевропейских охотников-собирателей, которую связывают с современными жителями Испании, Люксембурга и Венгрии.

Стоит отметить, что первые люди жили на территории Англии и Шотландии на несколько тысячелетий раньше, но в отличие от "человека из Чеддера" и его соплеменников, они не смогли сформировать устойчивую популяцию и вскоре исчезли.

Напомним, что за последнее время на основе антропологических и генетических исследований свет увидели и другие интересные реконструкции облика древних людей. Например, авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о внешности Кенневикского человека, мумифицированной египтянки и многих других.