Фигуристы Климов и Столбова не выступят на Олимпиаде даже в случае допуска

Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов приняли решение не участвовать в Олимпийских играх, которые стартовали в Пхенчхане. Об этом сообщила наставник пары фигуристов Нина Мозер.

"Понятно, что никаких решений ( в CAS и других судах) не будет, — сказала Мозер, которую цитирует РИА Новости. – Олимпийский комитет России (ОКР) ведет работу в этом направлении, но дело в том, что Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, они не поедут на Олимпиаду. Они просто не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое прошли".

Напомним, что ранее заявка Столбовой на участие в Олимпиаде-2018 была отклонена Международным олимпийским комитетом (МОК).