В московских магазинах ищут контрафактный алкоголь

В преддверии февральских праздников совместные рейды решили провести полиция и столичный департамент безопасности. За две недели инспекторы обойдут десятки торговых точек.

— У Вас алкогольная продукция имеется в наличии?

— У меня нет!

— Понятые, пройдите, посмотрите, пожалуйста!

Алкоголь в этом магазине хранится и продается без какой-либо лицензии. Спрятанные бутылки со спиртным находятся в холодильнике под прилавком.

— Это мои продукты!

— Ваши продукты находятся дома!

Сложно представить, зачем одной женщине такое количество алкоголя. Оправдывается: подготовка ко дню рождения сына. Правду выдают аккуратно наклеенные ценники.

— А куда вам столько бутылок?

— У меня у сына день рождения будет!

— А почему здесь?

— А куда мне?

— Ценник — он тоже у вас для сына?

Через какое-то время звонит и сам именинник — владелец магазина. К телефону просит лично майора полиции.

— Если вы не знаете правила продажи алкогольной продукции — так это ваша вина.

— У меня завтра день рождения!

— Я вас поздравляю с наступающим днем рождения, Андраник! Будем разговаривать через телефон?

А это магазин в Коммунарке: владелец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а не юридическое лицо. Он не может продавать никакое спиртное, кроме пива, медовухи и сидра. Но на прилавке — десятки банок слабоалкогольных напитков, разрешения на продажу которых нет. А вот склад с алкоголем посерьезнее хорошо замаскировали.

Крепкие спиртные напитки скрыты в подсобном помещении. Его устроили в мастерской по ремонту обуви. Вот коробка с водкой, неподалеку контрафактная продукция — около полусотни бутылок с поддельной акцизной маркой.

Определить алкоголь неизвестного происхождения несложно: акцизная марка наклеена криво, цифры и штрихкод читаются с трудом. На некоторых бутылках контрафакт и вовсе не скрывается: черным по белому — не является акцизной маркой.

— Что у вас здесь делает контрафакт?

— Это уже вопросы к хозяину. Убрали контрафакт, он не продается. Когда мы выкупали этот магазин, этот товар был в этом магазине.

По словам администратора, магазин работает с 5 октября. Берем контрафактную бутылку шампанского, дата изготовления — 17 ноября.

— Как бутылка, которая произведена 17 ноября, могла появиться здесь 5 октября?

— Я не могу сказать.

— Получается, что это ваша продукция? Получается, что вы закупали, когда вы здесь работали?

Проверка документов вывела на еще одно нарушение — незаконное предпринимательство. Выяснилось: такого ИП, как Васильева Ю.А. — это указано в документах, — не существует уже месяц.