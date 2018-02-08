Водитель УАЗа вылетел на дорогу после ДТП в Благовещенске

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей днем в минувшую среду, 7 февраля, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Зейской в Благовещенске.

Водитель автомобиля УАЗ проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на большой скорости попытался проскочить через перекресток. В результате этого маневра от протаранил Mitsubishi и покинул салон своего транспортного средства, вылетев на дорогу.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, спровоцировавший ДТП, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.