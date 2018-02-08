Пятеро сильнейших гидов России сразятся за звание лучшего

Телеканал "Моя Планета" и Русское географическое общество выберут лучшего гида России.

На конкурс "Лучший гид России" пришло около 1000 видеозаявок, 700 лучших были выбраны для оценки специального жюри, которое определило в итоге пять победителей в разных номинациях. Оценивалось качество информации и нестандартность подачи материала.

Цель проекта — найти гида-звезду, способного влюбить в свой регион всю страну. Среди пяти финалистов — харизматичный одиннадцатиклассник, девушка-мастер перевоплощений и человек, готовый ради хорошего видео прыгнуть в ледяную горную реку.

"В нашем конкурсе приняли участие как профессиональные гиды, так и любители, — рассказала советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина. — Мы даже немного растерялись от количества заявок, но получили невероятное удовольствие — настолько тщательно люди подготовили свои экскурсии".

Потенциал проекта и неординарность его участников мотивировали организаторов расширить границы конкурса.

"Мы решили пойти дальше и устроить между ребятами баттл за звание сильнейшего гида страны, — рассказывает главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников. — Конкуренция оказалась очень высокой, фавориты постоянно менялись, и победителя было невозможно спрогнозировать до самого последнего момента".

Правила финального противостояния просты: в каждом выпуске участники по очереди проводят экскурсию на заданную тему. Гиды сами оценивают выступления друг друга, но только телезрители увидят, кто за кого голосовал. Экскурсоводам можно использовать любые методы и способы подачи, главное – уложиться в три минуты. Победителем схватки гидов станет тот, кто по итогам пяти выпусков наберет больше всего баллов.

Зрителей ждут необычные истории и состязание талантливых, эрудированных и артистичных личностей. Ребята представляют такие не самые привычные для российских туристов регионы — Кронштадт, Томск, Вологду и Волгоград.