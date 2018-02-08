Приговор обжалован: защита надеется на оправдание Белых

Защитой экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, которому Пресненский суд Москвы назначил восемь лет колонии строгого режима за взятку, обжалован приговор, передает РИА Новости.

Как сообщил его адвокат Андрей Грохотов, защита будет настаивать на полном оправдании бывшего губернатора. По словам защитника, "суд оставил без внимания состояние здоровья Белых, положительные характеристики, к тому же вопрос вызывает сама квалификация".

Как сообщалось ранее, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.

Белых вменялись два коррупционных эпизода. По данным СКР, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" в согласовании заявки его компаний на льготную аренду участков леса.

Спустя год история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

Суд оправдал его по первому эпизоду, но по второму — признал виновным. Помимо восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Белых был шокирован вынесенным приговором.