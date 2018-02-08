Незакрепленный груз, вывалившийся из "КамАЗа", протаранил фургон в Смоленске

В минувший вторник, 6 февраля, на пересечении улиц Степана Разина и Свердлова в Смоленске произошла необычная авария, попавшая на видео.

Водитель "КамАЗа" неверно рассчитал траекторию движения при заходе в поворот и слегка задел колесом бордюр.

Этого хватило для того, чтобы незакрепленный груз – рулон листового железа, покинул прицеп и вывалился на проезжую часть, врезавшись в "Газель", оказавшуюся у него на пути.

В результате инцидента никто не пострадал.