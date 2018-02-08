В Минске умер артист Геннадий Гарбук

В Минске 7 февраля на 84-м году жизни скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук, передает "Интерфакс". Соболезнования родным и близким актера направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В фильмографии актера, который на протяжении многих лет играл в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, более 70 фильмов и сериалов. Он снимался в таких картинах как "Белые росы", Брестская крепость", "Анастасия Слуцкая", в сериалах "Государственная граница", "На безымянной высоте" и других.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в Витебской области.