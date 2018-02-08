Стало известно, почему страхи и травмирующие воспоминания возвращаются

Многие люди, страдающие от болезненных воспоминаний, обращаются за помощью к когнитивной поведенческой терапии (распространённой форме психотерапии) Но, к сожалению, воспоминания и страхи могут возвращаться даже после прохождения такого лечения.

Недавно же австралийские учёные обнаружили новый механизм в мозге, регулирующий возвращение травмирующих воспоминаний и страхов. Теперь нейробиологи лучше понимают, что происходит внутри мозга, когда к пациенту вновь возвращаются ужасающие картины его жизни.

По мнению исследователей, открытие может помочь в разработках новых способов лечения, например, таких состояний как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"В общем подходе когнитивно-поведенческой терапии к лечению пациентов с травмой, связанной, с такими заболеваниями как ПТСР, часто используется экспозиционная терапия, которая основывается на том, что учёные называют "обучение экстинкции" (extinction learning)", — говорит доктор Роджер Марек (Roger Marek) из Квинслендского университета изучения мозга (Австралия).

Речь идёт об ослаблении условного рефлекса, наблюдающимся при отсутствии его закрепления. Такая процедура, по словам учёного, направлена на расцепление стимулирующего воздействия (раздражителя) от инициирования реакции – в данном случае появления страха.

Обучение мозга забывать плохие воспоминания не стирает событие из головы, а скорее просто подавляет и препятствует его повторному появлению. Некоторым пациентам этого действительно достаточно, а у других не исключены и рецидивы: возобновление чувства страха, например.

Ранее учёные уже выяснили: для управления такими воспоминания задействуется часть мозга, ответственная за исполнительные функции (речь идёт о медиальной префронтальной коре головного мозга).

Чтобы как можно лучше заглушить страшные воспоминания, в рамках терапии специалисты работают с областью в префронтальной коре под названием инфралимбическая кора (infralimbic cortex) и заставляют её связываться с миндалевидным телом, чтобы подавить определённые условные реакции на травму. По крайней мере, при правильных обстоятельствах.

Но предыдущие работы, проведённые и на крысах, и на людях, показали, что страх вновь даёт о себе знать при определённых обстоятельствах, пишут учёные.

Такая реакция (условный рефлекс) совершенно спонтанно может вновь возникнуть в совершенно иной обстановке: известно, что плохие воспоминания вообще очень сильно зависят от окружающей обстановки, говорит Марек.

"Например, у людей, проходящих экспозиционную терапию, обучение экстинкции происходит в клинических условиях и, как было установлено, приводит к "рецидиву страха" за пределами клиники", — отмечает исследователь.

В рамках предыдущей работы, изучавшей людей с нарушениями в гиппокампе, специалисты предположили, что эта часть мозга может быть вовлечена в обеспечении некоторого контекста для таких воспоминаний. Благодаря таким выводам учёные посчитали гиппокамп хорошей "мишенью" для новых исследований.

Они провели на мышах и крысах ряд экспериментов, разработанных для исследования поведения в ответ на приобретённые и неприобретённые страхи. В результате оценивались неврологические изменения при помощи изучения формирования новых путей в таких областях, как гиппокамп. И то, что они выяснили, противоречило ожиданиям специалистов.

Модели, объясняющие рецидивы, как правило, предполагали, что в условных реакциях был утрачен тормозной контроль. Другими словами, терапия оказывалась неэффективной при определённых обстоятельствах, поскольку эти пути переставали по какой-то причине работать.

Напротив, пишут учёные, "потушенные" страхи вспыхивали вновь, поскольку мозг создавал новый тип нейронов, связывающий гиппокамп с инфралимбической корой. То есть учёные не заметили ослабления старых "мостов", мозг просто-напросто строил новые.

Авторы работы отмечают в пресс-релизе, что они описали ранее неизвестный механизм того, как мозг контролирует страх при определённых обстоятельствах.

В нашем последнем исследовании мы обнаружили, что аномальные нейронные связи между гиппокампом (областью мозга, важной для хранения воспоминаний) и префронтальной структурой, известной как инфралимбическая кора, вызывают возвращение страха, пишут авторы работы.

По этой причине, говорят специалисты, понимание нейронных цепей, лежащих в основе такого "рецидива" погашенного страха, имеет решающее значение, поскольку учёные смогут разработать более эффективные методы лечения таких состояний как, например, ПТСР.

Учитывая, что такие области мозга, как миндалевидное тело, растут в ответ на травматические переживания, то вряд ли удивительно, что происходит сложная повторная проводка новых путей.

На сегодняшний день открытием больше заинтересованы нейробиологи, чем терапевты, но со временем оно может пригодится в разработке лечения, направленного на определённые области, помогающие нам "выключать" травматические воспоминания или другие условные рефлексы ради своего же блага.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Neuroscience.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что магнитная стимуляция мозга помогла побороть боязнь высоты, а виртуальная реальность помогла ослабить страх смерти. Более того, трансплантация клеток мозга помогла боязливым мышам побороть страх. Кстати, игра в тетрис тоже спасает от стресса, даже если травматические воспоминания отложились в памяти.