Путин призвал ученых нацелиться на прорывные проекты

Россия ждет от ученых новых прорывных решений, которые смогут изменить качество жизни людей и увеличить динамику развития страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективных, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности", — пояснил глава государства, выступая на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По мнению Владимир Путина, поддержку должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы за конкретные практические результаты, создание конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий.

"Взаимодействие науки и бизнеса должно стать ключевым условием реализации программы "Цифровая экономика", — подчеркнул российский лидер, добавив, что российские ученые уже помогают отечественным компаниям своими разработками, особенно в части высоких технологий.

Укрепление научного потенциала очень значимо для будущего страны, уверен президент.

"Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения", — пояснил Владимир Путин.