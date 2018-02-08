Александр Галибин объяснился жене в любви через стекло

На счету народного артиста России Александра Галибина множество ролей. Впервые удача улыбнулась ему 40 лет назад, когда его – тогда еще четверокурсника – пригласили на роль вора-карманника Пашки-Америки в фильме "Трактир на Пятницкой". На эту роль перепробовались чуть ли не все молодые актеры Москвы, но взяли именно его. После выхода фильма на экраны он проснулся знаменитым. Но, по словам актера, к славе он относился спокойно.

"Меня мама так воспитала – быть скромным. А еще родители научили уважать чужой труд и трудиться самому", – говорит актер.

Об отце он говорит, что тот был очень скуп на ласку, но научил его в жизни всему – "держать молоток, рубанок, долбить, сверлить, клеить". Причем, ничему специально отец сына не учил, воспитывал только личным примером.

У Галибина все было рано – и популярность, и личная жизнь. Первый раз он женился в 19 лет и считает это везением – "приобрел большой жизненный и человеческий опыт". С Ольгой Наруцкой они учились на одном курсе, но жена была старше его на пять лет. Родители очень переживали из-за ранней женитьбы сына.

"Мне было очень важно уйти рано от родителей и начать свою самостоятельную жизнь. И в этом смысле я был свободен", — рассказывает Галибин.

У супругов родилась дочь Маша. С первой женой Галибин прожил почти 14 лет и говорит о ней как об очень талантливом человеке — актрисе и режиссере: "Она буквально ворвалась в кинематограф с короткометражкой "Нам не дано предугадать…", которая получила множество наград и премий". В своей следующей картине "Муж и дочь Тамары Александровны" Ольга сняла своего мужа.

"Я благодарен судьбе за всех женщин, с которыми был, потому что любая из них – целый мир, другая планета. Просто наши орбиты с этими планетами со временем расходились", — говорит Галибин.

После развода дочь Маша по настоянию матери с отцом не общалась. Тот не форсировал – дал девочке время разобраться в том, что произошло между родителями. Время все расставило на свои места, и сейчас отношения Галибина с дочкой наладились. Актер уверен, что на тот момент возможности сохранить семью не было, хотя развод проходил "очень и очень болезненно": "Нас как бы разорвало. У Ольги появились свои интересы. Просто люди становятся почему-то чужими". Галибин ушел от жены с одним чемоданчиком и полтора года жил у друга в кладовке размером два на полтора метра.

Позже Галибин, уже учась в ГИТИСе на режиссерском факультете, встретил немку Рут Винекен. Она была старше его на девять лет и воспитывала троих детей.

"Они мне очень много дала, — признается актер. — Она открыла мне мир, мы очень много ездили, я подолгу жил в Германии, общался со многими людьми и получил возможность там работать".

Но Галибин зарабатывал очень мало, и семью фактически содержала Рут. Но когда заработки актера выросли, супруги расстались.

Со своей третьей супругой — актрисой Ириной Савицковой — он познакомился, когда еще не был разведен, но уже не жил с Рут (она уехала в Германию). Галибину тогда было уже 40 лет. По его словам, эта любовь поразила его с первого взгляда, "как поражает финский нож". Ирина, как и Маргарита во время встречи с Мастером, тоже была замужем. Но Галибина это не смутило. Ирина стала главной женщиной его жизни.

Ирина рассказывает, что была замужем за однокурсником, но отношения были непростыми, и их брак уже катился к разрыву. Но у нее не хватало решимости уйти. Когда она встретила Александра, то поняла, что есть другие отношения: "Хотя мы ни о чем, кроме искусства, не говорили". – "Мы и сейчас ни о чем другом не говорим. Я вообще не понимаю, как Вася с Ксюшей появились", – смеется Галибин, говоря о сыне и дочери. Потом они не общались около двух месяцев, и за это время Ирина уже приняла решение уйти от мужа.

"Я ставил в Финляндии спектакль, а Ира прилетала ко мне на время, а потом улетала. Мы встретились в аэропорту, Ирочка была в транзитной зоне за стеклом. Мы не могли пройти друг к другу, мы не слышали друг друга. Стекло было от пола до потолка. И тогда стал писать ей записки и прикладывать к стеклу. Я написал, что не могу без нее жить. Ирочка ответила мне", — вспоминает Галибин.

Почему отец Галибина больше его матери переживал из-за ранней женитьбы сына? Почему Александр расстался с первой женой и почему не хочет говорить о ее пристрастии к алкоголю? Почему никогда не рассказывал о второй жене? Что служит основой гармонии в третьей семье актера? Как этот брак выдержал испытание Анной Ковальчук? Как Саша и Ира выжили в катастрофе, случившейся через пять дней после окончания съемок "Мастера и Маргариты"? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".