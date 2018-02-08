Путин сообщил главе "Курчатовского института", что у него нет смартфона

Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона.

Тему гаджетов затронул глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Рассказывая о быстром развитии техники и технологий, он отметил, что смартфоны, которые есть сейчас у многих людей, для обработки одного голосового сообщения требуют столько же энергии, сколько необходимо, чтобы вскипятить литр воды.

"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть", — ответил глава государства. При этом президент добавил, что и воду кипятить, если она чистая, не надо. Прямую трансляцию заседания вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.