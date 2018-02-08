Вратарь "МЮ" Де Хеа хочет от клуба больше денег

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поставил новые условия руководству клуба. В случае подписания нового соглашения с манкунианцами испанский вратарь хочет зарабатывать 350 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на английское издание The Sun.

Текущий контракт голкипера истекает через полтора года, и по нынешним условиям он получает 210 тысяч фунтов. Если боссы согласятся на выдвинутые условия, то футболист станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде, уступая лишь чилийскому новичку Алексису Санчесу с недельным окладом в 500 тысяч.

Напомним, что активный интерес к игроку сборной Испании проявляет мадридский "Реал".