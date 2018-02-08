Российские прыгуны на лыжах с трамплина пробились в финал Олимпиады-2018

Четыре российских спортсмена преодолело квалификационный раунд в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина. Евгений Климов набрал 121,4 очка и вышел в финальную часть с 12-й позиции, Денис Корнилов со 107,2 балла квалифицировался с 28-й строчки, Алексей Ромашов – с 34-го места (98,5) и Михаил Назаров – с 41-го (93,7).

В общей сложности отборочный раунд преодолело 50 спортсменов. Лидерами отбора стали немец Андреас Веллингер ( 133,5 балла, первое место), поляк Камил Стох (131,7 очка, второе место) и еще один представитель Польши Давид Кубацкий (129,6 балла, третье место).

Розыгрыш комплектов медалей в прыжках на лыжах со среднего трамплина среди мужчин состоится 10 февраля. Соревнования в дисциплине начнутся в 15:35 по московскому времени.