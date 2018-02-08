Романа Филипова похоронили в Воронеже под оружейные залпы

Под три ружейных залпа в Воронеже на Аллее Славы простились с погибшим в Сирии летчиков Су-25 Романом Филиповым. Героя России похоронили на Коминтерновском кладбище. Гроб летчика был накрыт российским флагом. На прощание с пилотом в Доме офицеров в Северном военном городке пришли более 30 тысяч человек.

Еще около двух тысяч проводили погибшего при исполнении военного долга летчика на кладбище, сообщает ТАСС. Чтобы положить на могилу Героя России букеты из роз и гвоздик, люди выстроились в очередь.

Штурмовик Су-25 ("Грач") Филипова был сбит во время патрулирования над зоной деэскалации "Идлиб" 3 февраля из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультироваться. Окруженный боевиками, пилот подорвал себя гранатой.

Звание Героя России Роман Филипов получил посмертно.

Соболезнования в связи с гибелью Романа Филипова приходят из разных стран. Телеканал RT получил письмо от бывшего медика и члена экипажа самолета ВВС США Стива Сола, который был в России на Параде Победы в 2015 году. Он написал, что хотел бы помочь семье погибшего военного.