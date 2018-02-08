Конькобежец Юсков: заявлять, что мы "нечистые" – бред

Российский конькобежец Денис Юсков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не рассматривать его апелляцию по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Он считает, что недопуск до Олимпиады является бредом.

"У меня хватает мотивации, а у международной федерации хватает понимания во всей этой ситуации. Да, мы не участвуем в Олимпийских играх, но и говорить, что мы являемся "нечистыми" спортсменами, а ведь именно эту формулировку нам называют, это полный бред, — приводит слова Юскова РИА Новости. – Мыв пуле тестирования и мы постоянно проверяемся. Вся эта история с допуском – лицемерие".

Более того, россиянин добавил, что понимание того, что на Олимпиаду он не поедет, пришло к нему еще во время публикации еще неофициальной информации. Конькобежец признался, что упорные тренировки ему сильно помогли справиться с ощущением пропуска предстоящих Игр.

Напомним, что Юсков вместе с пятью другими россиянами добивался от CAS срочного рассмотрения их апелляций, однако суд отказался от этого. Теперь их апелляции будут рассмотрены по окончании Олимпиады.