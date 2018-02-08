Бывшая "Мисс Англия" опубликовала честное фото сразу после родов

31-летняя британская модель Джорджия Хорсли, которая в 2007 года была удостоена титула "Мисс Англия", опубликовала топлесс-фото через три часа после появления на свет своего первенца Купера. Женщина заявила, что ей не нравится свое нынешнее тело, но она сделает все, чтобы вернуть ему прежнюю форму, сообщает Sun.

"Грязные волосы, небритые ноги, болящая грудь, пустой раздувшийся живот. Это я через три часа после рождения Купера. Но даже будь у меня шанс, я бы не стала ничего менять", — написала экс-"Мисс Англия".

"Скучаю ли я по своему прежнему телу? Да, черт возьми! И я сделаю все, чтобы его вернуть", — отметила модель.

Интернет-пользователи поддержали молодую мать, заявив, что рады за нее и восхищаются мужеством и целеустремленностью Хорсли.