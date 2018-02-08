Умерла собака, определявшая рак по запаху

В Британии на 14-м году жизни скончалась знаменитая собака Дэйзи, один из первых псов, кто научился диагностировать рак по дыханию и анализу мочи человека. С помощью своих удивительных способностей Дэйзи удалось спасти жизнь хозяйке, доктору Гесту, сообщает Metro.

По словам врача, с помощью необычных качеств Дэйзи медицине удалось совершить огромный скачок в борьбе с раком.

Гест рассказала, что несколько лет назад Дэйзи диагностировала у своей хозяйки рак груди.

"В какой-то момент она начала очень странно вести. Я поняла, что со мной что-то не так. Благодаря Дэйзи мне удалось выявить у себя смертельное на ранней стадии и успешно с ним справиться", — заявила доктор Гест.

Врач утверждает, что за годы работы Дэйзи удалось спасти сотни жизней. В 2004 году британский благотворительный фонд по защите животных "Голубой крест" наградил Дэйзи медалью.

В настоящий момент ученые работают над созданием машины, имитирующей собачий нюх, которая сможет обладать теми же качествами, что и удивительный пес.