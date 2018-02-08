Пьяный дебошир подрался с полицейским в новосибирском аэропорту

Выпивший транзитный пассажир устроил потасовку с полицейскими в новосибирском аэропорту Толмачево и повалил одного из стражей порядка на пол. Момент стычки попал в объектив камеры наблюдения.

Зачинщиком конфликта стал 25-летний пассажир, который в ожидании стыковочного рейса успел принять на грудь. На предложение правоохранителей проследовать с ними в дежурную комнату пьяный молодой человек ответил отрицательно, сопроводив свою речь отборной бранью. Полицейские попытались силой отвести его в отделение, но столкнулись с сопротивлением — буян начал кричать, резко рванулся в сторону, уронил стража порядка на пол и начал бить кулаками по лицу. Подоспевший напарник скрутил дебошира.

На свой рейс пассажир не попал, надолго задержавшись в участке. За оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.