В России создали технологию реабилитации онкобольных с костным дефектом лица

Сотрудники НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра первыми в России начали проводить реконструктивно-восстановительные операции по закрытию костных дефектов лица. Медики используют принципиально новые 3D-имплантаты из нанокерамики, которые разработали и изготовили учёные из Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с коллегами из других научных центров. Уникальные конструкции хирурги-онкологи пока что используют в наиболее сложных клинических случаях, уточняется в пресс-релизе.

"Чаще всего технические затруднения возникают при работе с верхней челюстью из-за особенностей её анатомического строения, – поясняет старший научный сотрудник НИИ онкологии ТНИМЦ Денис Кульбакин. – Верхняя челюсть имеет множество изгибов, поэтому восполнить недостающий фрагмент за счёт "родных" тканей пациента невозможно".

До недавнего времени дефекты костной ткани, появившиеся в результате травмы или радикального хирургического вмешательства, закрывали протезами из пластика, полиэтиленов, титана и его сплавов. Среди всех имплантатов, которые используются сегодня, 70% являются металлическими, и примерно 40% из них отторгаются организмом из-за развития воспалительных процессов. Одной из причин этого осложнения является то, что ранее пациенты перенесли лучевую и/или химиотерапию.

Между тем имплантаты из нанокерамики решают проблемы приживаемости и анатомического сходства одновременно.

"По составу этот материал напоминает родную кость пациента, – рассказывает руководитель лаборатории медицинского материаловедения ТГУ Сергей Кульков. – При его изготовлении используются оксиды циркония, алюминия и их смеси. Они безопасны для организма и входят в международный реестр ISO (Международная организация по стандартизации – прим.ред.). Чтобы полностью повторить форму утраченного фрагмента, мы создаем его прототип – переводим КТ-снимки пациента в формат трёхмерной модели черепа".

Затем его и твёрдые ткани, окружающие дефект, разработчики печатают из пластика на 3D-принтере и проводят примерку. На завершающем этапе учёные создают матрицу, заполняют её смесью керамического порошка с полимерами, а после спекания готовый имплантат отдают на стерилизацию медикам.

Первый протез из пористой нанокерамики был успешно установлен в 2017 году 26-летней пациентке, которая утратила часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы. Результаты контрольного обследования, проведённого спустя несколько месяцев после вмешательства, показали, что в зоне прикрепления имплантата воспалений не появилось, то есть новый материал прижился и органично сосуществует с родными тканями.

Подобное хирургическое вмешательство было проведено также другой пациентке с диагнозом "рак верхнее-челюстной пазухи". Хирурги сделали резекцию, спустя некоторое время образовавшиеся дефекты закрыли имплантатом, изготовленным в лаборатории ТГУ, и мягкими тканями с голени женщины. Восстановительное лечение для обеих пациенток было бесплатным и проводилось за счёт государственной квоты.

"На днях восстановительная операция будет проведена 25-летней жительнице Новосибирска с доброкачественной опухолью нижней челюсти, – говорит Денис Кульбакин. – Объёмная киста полностью разрушила костную ткань. Удалять повреждённый участок и устанавливать имплантат будем одномоментно, то есть человеку не придётся жить с серьёзным косметическим дефектом".

По оценкам специалистов, в нашей стране в подобных операциях ежегодно нуждаются тысячи пациентов, и новая разработка онкологов и материаловедов подарит им возможность вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что не так давно хирурги впервые пересадили пациенту коленный сустав с напечатанной костной тканью. Кроме того, исследователи представили новый материал, который также позволит "отремонтировать" кости при помощи 3D-печати.