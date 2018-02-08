WADA поставило видеокамеры в антидопинговую лабораторию Пхенчхана-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило поставить под видеонаблюдение антидопинговую лабораторию Олимпийских игр в Пхенчхане. Известно, что данная мера является не единственной из тех, что будут применены во время Олимпиады.

Помимо круглосуточной съемки в лаборатории собираются ввести строгие правила посещения отдельно взятых комнат, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Inside The Games. В частности, абсолютно любому работнику лаборатории будет разрешено находиться в таких помещениях не больше пяти минут. По информации интернет-портала по истечении указанного лимита времени будет включаться сигнал тревоги.

Такие беспрецедентные меры применены в связи с прошлой Олимпиадой, которая в 2014 году проходила в Сочи. Напомним, что российская сторона подозревается в том, что спецслужбы России якобы подменяли допинг-пробы российских олимпийцев через дырку в стене лаборатории.

Тем не менее, в WADA не исключают, что даже этих мер может не хватить для обеспечения полного отсутствия махинаций с пробами спортсменов.