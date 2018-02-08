Ари из "Локомотива" надеется получить российский паспорт в марте

Футболист московского "Локомотива" Ари рассчитывает стать гражданином России уже в марте. Этнический бразилец сообщил, что его российский паспорт может быть готов к возобновлению чемпионата России.

"Сейчас я ожидаю паспорт, но пока не знаю, когда его получу, — приводит слова нападающего РИА Новости. – Думаю, что к возобновлению чемпионата в марте он будет готов. Все соответствующие документы поданы и на данный момент он готовится".

Напомним, что для изменения своей "спортивной" национальности футболист должен прожить в стране, за сборную команду которой он желает играть, не меньше пяти лет. Это условие Международной федерации фут бола (ФИФА). Однако оно применимо к тем игрокам, которые не имеют родственников в стране.

Ари выступает за российские команды уже более семи лет. В его послужном списке выступления за московские "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив".