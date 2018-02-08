Футболист "Баварии" Левандовски может перейти в "Реал"

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выразил желание сменить клубную прописку. Сообщается, что футболист мечтает перейти в мадридский "Реал", а руководство мюнхенского клуба не собирается препятствовать поляку. Об этом сообщил "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанское издание Marca.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. За это время он провел за мюнхенцев 116 матчей, забив 95 голов. Срок его контракта истекает летом 2021 года.