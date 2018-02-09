Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играх

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Олимпиада-2018 2 часа назад
Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играхЧитайте нас в Telegram
9 февраля был дан старт XXIII зимним Олимпийским играм, на которых не выступит сборная России. Наша страна представлена на соревновании, однако в сильно сокращенном составе, без национальной символики и со статусом "нейтральной" команды. Что нужно знать о, возможно, самой неоднозначной Олимпиаде – в серии ответов на часто задаваемые вопросы.
В какие числа и где пройдет Олимпиада?
Официально Олимпиада-2018 началась 9 февраля, когда состоялась церемония открытия. Однако фактически старт соревнованиям был дан 8-го числа, когда прошли состязания в двух видах спорта. Заключительный день Игр состоится 25 февраля.
Олимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане. Это первые в истории Игры, которые состоятся на корейской территории. Примечательно, что право называться столицей зимних Олимпийских игр Пхенчхан получил с третьей попытки – ранее южнокорейский город уступил канадскому Ванкуверу в борьбе за Игры-2010, а позже и российскому Сочи за Олимпиаду-2014.
Где можно посмотреть?
Олимпийские игры будут транслироваться на нескольких российских телеканалах, в том числе и на "Россия 1". Среди представленных видов спорта зрители нашего канала могут насладиться трансляциями таких видов спорта, как биатлон, фигурное катание, лыжные гонки, санный спорт и, конечно же, поединки хоккейной сборной — вы сможете увидеть, например, одну из самых принципиальных игр для нашей команды – против сборной США.
Кроме того, прямые трансляции состязаний будут вестись и на сайте Вести.Ru, а также live.russia.tv, russia.tv/olympic и vesti.ru/olympic. Помимо телеканала "Россия 1" соревнования в Южной Корее покажут "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Первый".
А готовое расписание есть?
Конечно! Изучайте расписание и планируйте время просмотра турнира. Иногда трансляции будут не совсем удобными, поскольку время в Пхенчхане спешит на шесть часов вперед по отношению к Москве, и некоторые дисциплины пройдут глубоким московским утром. Но не все так плохо – основную часть Игр все-таки можно увидеть в дневное время.
Какие дисциплины будут представлены?
Награды разыграют в 15 дисциплинах: фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл, горнолыжный спорт, лыжный спорт, сноуборд, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, бобслей, скелетон, а также санный спорт, керлинг, биатлон и, конечно, хоккей. Всего на Олимпийских играх будет разыграно 102 комплекта наград.
Что по нашим спортсменам?
Ситуация вокруг российских спортсменов накануне предстоящей Олимпиады сложилась одной из самых скандальных. Международный олимпийских комитет (МОК) 5 декабря 2017 года принял решение не допускать сборную России на южнокорейские Игры из-за нарушения антидопинговых правил. В итоге в МОК все-таки дал разрешение нашим спортсменам поехать на Олимпиаду, но только в статусе "нейтральных". Это означает, что россияне не могут выступать под флагом России и демонстрировать во время соревнований различные национальные атрибуты. В случае победы нашего соотечественника будет исполняться гимн МОК и вывешиваться флаг с олимпийскими кольцами.
В итоге в Южную Корею отправилось 169 спортсменов, которые получили название "Олимпийские атлеты из России". Полный список российских олимпийцев можно найти здесь.
Нейтральные спортсмены – это нормально?
Увы, приходится мириться с таким положением дел. Примечательно, что нынешняя ситуация – не первая для российских спортсменов. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервиле выступали "советские атлеты", как их называли по привычке. Но такое произошло по совершенно другой причине – из-за распада СССР. Условия в целом и общем были схожими с нынешними: нейтральный флаг, гимн МОК, отсутствие единой формы... За одним лишь исключением – не было никакого запрета на ношение национальных атрибутов и написания отдельного свода правил для поведения спортсменов. Кстати, тогда наши олимпийцы одержали победу в общекомандном зачете.
В каких дисциплинах можем завоевать медали?
Вообще аналитическая компания Gracenote пророчит нашим спортсменам всего лишь восемь медалей, не уточняя при этом их номинала. Но очевидно, что самые высокие шансы у россиян побороться за пьедестал будут у мужской команды по хоккею, фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Можно рассчитывать на медали в сноуборде, и, быть может, во фристайле.
А что с составом участников Игр?
Всего в Олимпиаде примут участие порядка 2500 спортсменов из 92 стран. Главными претендентами на победу в медальном зачете называются команды Норвегии, которой предрекают порядка 41 медали, Германии (около 40 медалей) и США (примерно 30 медалей). Отмечается, что нынешняя Олимпиада благодаря дебюту сразу шести стран (Сингапура, Нигерии, Косово, Эквадора, Малайзии и Эритреи) станет рекордной по количеству стран-участниц.
Что-нибудь еще?
На фоне спорных решений Международного олимпийского комитета в отношении России и по сей день остается прекрасная олимпийская традиция – эстафета олимпийского огня. По стародавней традиции она началась в Греции – на родине Олимпийских игр. Старт был дан 24 октября 2017 года, а в Южную Корею огоньдоставили 1 ноября – ровно за 100 дней до церемонии открытия. За время марафона огонь пронесли порядка 7,500 факелоносцев, которые совместными усилиями преодолели расстояние в 2018 километров.
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