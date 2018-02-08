Прощание с Героем: Воронеж проводил в последний путь погибшего в Сирии пилота

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Конфликт в Сирии 4 часа назад
Прощание с Героем: Воронеж проводил в последний путь погибшего в Сирии пилотаЧитайте нас в Telegram
С Героем России простились в Воронеже. Отдать дань памяти и уважения военному летчику, погибшему в бою с террористами, пришли тысячи людей.
Аэродром "Чкаловский". Церемония прощания проходит со всеми воинскими почестями. Красная ковровая дорожка, почетный караул. На аэродром прибыли министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, другие военачальники.
"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский дол, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом", — вспоминает о погибшем пилоте штурмовика "Грач" статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
Ровно через час самолет приземляется в Воронеже — городе, в котором Роман родился и вырос.
Весь Воронеж прощается со своим земляком. У Дома офицеров собрались несколько тысяч человек. Когда стало известно, что Роман Филипова похоронят на Родине, люди сразу начали звонить на местное телевидение, в администрацию, чтобы узнать, где и когда состоится церемония прощания. Здесь слушатели Военно-воздушной академии имени Жуковского, воспитанники кадетских училищ, юнармейцы и все, для кого гибель летчика стала и личной потерей.
А ведь почти никто из этих людей не знал Романа лично. Но посчитал своим долгом проводить его в последний путь.
"Пришли почтить память героя, потому что земля наша ими русская полнится. Будем помнить героя, всегда будем гордиться и воспитывать на его примере наших сыновей", — говорит жительница Воронежа.
"Это пример для подрастающего поколения. Вечная память о нем, конечно, навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечает контр-адмирал в отставке Николай Ермаков.
Многие идут с детьми сразу после занятий в школе.
"Пришла показать ребенку, какие герои в наше время существуют, — говорит мать воронежского школьника. – Не только в Великую Отечественную войну, но и сейчас нашу Родину защищают и жертвуют жизнью ради того, чтобы обеспечить будущее молодому поколению".
Рядом с ними своей очереди дожидаются сослуживцы Романа из штурмового авиаполка в Приморье.
"Хороший командир. Пользовался авторитетом. Помогал, приходил всегда на помощь тогда, когда она нужна была", — добавляет сослуживец Романа Филипова Алексей Сапунов.
Генерал-полковник Сергей Суровикин очень хорошо знает весь боевой путь Романа Филипова. И как командующий нашей группировкой в Сирии, и как главком ВКС.
"Роман защищал от международного терроризма свою страну, свой народ, свою семью. Твой подвиг, Роман, навсегда останется в истории военной авиации и армии России", — обращается командующий группировкой вооруженных сил России в Сирии, главком Воздушно-космическими силами, Герой России Сергей Суровикин.
Тело гвардии майора Филипова удалось вернуть на Родину благодаря усилиям нашей военной разведки и спецслужб Турции. Российское оборонное ведомство уже заявило, что готово оказать семье Романа Филипова всю необходимую помощь и поддержку. Похоронили летчика на Коминтерновском кладбище города Воронежа на Аллее Славы среди земляков-героев под залпы оружейного салюта.
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