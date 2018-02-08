День до открытия Игр: ожидание вердикта, защита от норовируса и настроения спортсменов

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Олимпиада-2018 4 минуты назад
День до открытия Игр: ожидание вердикта, защита от норовируса и настроения спортсменовЧитайте нас в Telegram
За день до открытия Зимней Олимпиады у команды России — первая победа: смешанная пара российских керлингистов обыграла норвежцев. И это несмотря на странную организацию турнира. Автобус с нашими спортсменами, по словам тренера, ехал почти час вместо 15 минут, а водитель и волонтеры не говорили на английском. Еще 47 россиян узнают, смогут ли они попасть на старты, только завтра.
При входе на олимпийские объекты теперь соблюдаются все возможные меры дезинфекции. Стоят волонтеры, которые выдавливают на руки антибактериальное средство, и только после этого людей пускают на соревнования. Делается все возможное, чтобы не допустить распространение вирусов. Зараженных — уже почти 4 десятка человек. На карантин закрыт целый район города.
Тысяча двести сотрудников службы безопасности изолированы от посетителей — заменять прошлось южно-корейскими военными. Симптомы — рвота, диарея, кашель. Заражаются через плохо вымытые продукты, рукопожатия. Достаточно попить воды из одной бутылки с зараженным. К каждому из российских спортсменов перед сном обязательно заходит врач — проверить состояние.
"У каждого спортсмена есть в наличии спрей, которым можно обрабатывать руки, — рассказывает врач-координатор олимпийской команды России по фристайлу Евгения Жарикова. — Так же все эти спреи находятся во всех пунктах питания, то есть в принципе моем руки, обрабатываем. На данный момент случаев заражения россиян не зафиксировано".
Впрочем, новости для нашей команды сегодня не только хорошие. Спортивный арбитражный суд отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов, которые надеялись уже на днях прилететь в Южную Корею. Это трехкратный кратный чемпион мира, конькобежец Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев. Мотивация — якобы такое решение нужно для защиты "чистых" спортсменов со всего мира. Но как это понимать, если биатлонист Александр Логинов ни разу не привлекавшийся за допинг, не едет на игры, а Денис Херман из Германии, которую на год отстраняли за употребление запрещенных веществ, уже обнимается с символами Олимпиады в Пхенчхане.
Наша Ирина Старых — "чистая" биатлонистка — не едет, а швейцарка Санна Луди, которая три раза проваливала допинг-пробы и была наказана на год, уже собрала чемоданы, кстати, с национальной символикой. Не поедет и наша представительница шорт-трека Татьяна Бородулина. "В этом году только ко мне 18 раз приезжали, — рассказывает девушка. — 18 раз! Мы всегда открыты. Я была на трех олимпийских играх, и всегда это был праздник, никогда такой дискриминации не было. Под видом допинга отстраняют "чистых" спортсменов".
В напряжении сейчас и еще 47 российских спортсменов. До момента, когда станет известно, поедет ли в Южную Корею Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Александр Третьяков, остается одна ночь. Решение объявят в Олимпийском Пхенчхане. Сегодня на слушаниях арбитражного суда свою позицию наши спортсмены отстаивали лично в течение двух часов за закрытыми дверями.
Комнаты, предоставленные выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане. По факту, это обычный отель, конференц-залы, рассчитанные на большое количество человек. Но известно, что в слушаниях по делу российских спортсменов принимают участие всего несколько человек. Судьбу решают три судьи — из Канады, Швейцарии и Австралии. Комментарии дают только адвокат и знаменитый саночник Альберт Демченко. Сейчас он — тренер нашей команды по санному спорту. "Мы не можем никак комментировать, что происходило на панели, — констатирует спортсмен. — Скажем одно: мы приехали сюда, чтобы защитить свое честное имя, и мы были полностью выслушаны панелью КАС — все аргументы были услышаны нами".
Также на суд приехала саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина. Обе — если допустят к играм — наши надежды на медали. Напряжение такое, что от комментариев пытаются воздерживаться. Прежде, чем взять интервью, надо сначала догнать. В Южную Корею они прилетели со всем необходимым для соревнований и "в полной боевой готовности", заверяют девушки.
"Нас поддерживают и все понимают, что это больше политическая история, — отмечает генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко. — Если честно, поехали с мыслью, что придется ловить косые взгляды, а на самом деле все нас поддерживают. И это приятно".
Вот, например, мировая звезда биатлона Мартен Фуркад — на фото c коллегой Антоном Бабиковым. Подпись: "Биатлонная семья в действии!". Никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет.
Ощущение, что решения по российским спортсменам сейчас ждут не только наши атлеты, но и соперники, понимающие, какой будет вкус у медалей без борьбы с сильнейшими, и местные корейцы. В автобусах у них сейчас повсюду крутят повторы четырехлетней давности — Олимпийских игр в Сочи. До объявления решения — 9 часов.
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