"Краснодар" проиграл контрольный матч венгерскому "Видеотону"

"Краснодар", проводящий тренировочный сбор в испанской Марбелье, проиграл венгерскому клубу "Видеотон" с результатом 0:1. В составе краснодарцев дебютировал арендованный у "Зенита" полузащитник сборной России Олег Шатов.

Единственный мяч был забит в середине первого тайма полузащитником "Видеотона" и сборной Кабо-Верде Стопира. Все попытки краснодарцев отыграться успеха не имели.

Олег Шатов вышел на поле во втором тайме, заменив Романа Шишкина. Шатов провел свой первый матч в составе "Краснодара". 27-летний полузащитник арендован южанами до конца сезона с перспективой дальнейшего выкупа.