В Калининграде загорелась гостиница

В Калининграде сотрудники МЧС работают на месте крупного пожара в гостиничном комплексе "Три пескаря" на Балтийском шоссе.

Как сообщает телеканал "Россия 24", площадь возгорания составляет более 800 квадратных метров. Огненной стихией охвачен весь комплекс, полностью построенный из дерева.

Сообщается, что на месте происшествия работают 8 пожарных расчётов, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Данных о пострадавших пока не поступало.