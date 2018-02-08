Подарок на 146 лет: 9 и 10 февраля вход в Исторический музей бесплатный

Меценаты дарят 9 и 10 февраля бесплатный вход в Исторический музей на Красной площади. В дни, когда музей отмечает свое рождение (146 лет), — специальные экскурсии по экспозиции и выставкам, мастер-классы по исторической каллиграфии, вышивке, росписи по фарфору, рисованию красками на воде в технике "эбру" и квест по экспозиции музея.

Дети смогут принять участие в интерактивном спектакле "Ромео и Джульетта", сделанном в технике средневекового кукольного театра, и стать непосредственными участниками процесса, сыграть главные роли, станцевать средневековый танец – павана.

В залах экспозиции реконструкторы продемонстрируют костюмы, оружие и расскажут о культуре разных эпох, а гости получат на память открытку, специально нарисованную ко дню рождения музея и изготовленную на печатном станке. В программе праздничных мероприятий запланированы праздничный концерт и кинопоказ в сопровождении живой музыки.

В Музее Отечественной войны 1812 года — обзорные и тематические экскурсии, а в Покровском соборе — еще и духовные песнопения.

Специальная программа и на временных выставках, проходящих в Историческом музее. "Сокровища Пражского града" представляют впервые привезенные из Чехии драгоценности и предметы быта королевских семей: фарфоровую посуду, мебель, шкатулки из золота и серебра, корону, скипетр и державу.

Есть шанс посетить грандиозную выставку "Энергия мечты", приуроченную к 100-летию Великой российской революции 1917 года. Многие из представленных в экспозиции вещей выставляются впервые. Среди раритетов — полевой мундир Николая II, молитвослов императрицы Александры Федоровны, шинель Владимира Ленина и другие экспонаты, прежде хранившиеся в фондах. В экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года представлены личные вещи Наполеона Бонапарта, императора Александра I, галерея портретов героев войны 1812 года.