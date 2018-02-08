Руководство YouTube не нашло никаких доказательств вмешательства России в Brexit

Руководство YouTube не нашло никаких доказательств якобы вмешательства России в британский референдум о выходе из Евросоюза. Расследование у главного мирового видеохостинга запросили в парламенте Великобритании. Причем в случае отказа пообещали ввести санкции.

Расследование было тщательно проведено, но порадовать британскую пропаганду нечем, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее об отсутствии российского вмешательства в Brexit отчитались Facebook и Twitter.