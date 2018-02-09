Поджог и обыск в украинских "Вестях": несогласных травили слезоточивым газом

Из здания редакции украинского медиахолдинга "Вести" эвакуировали людей из-за сильного задымления. Подожгли офис сразу после обысков. Утром туда ворвались украинские силовики. В здание редакции журналистов не пускали. А тех, кто пытался прорваться, останавливали слезоточивым газом.

В Генпрокуратуре заявили, что таким образом расследуют дело экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, которого обвиняют в коррупции. Но почему пострадали "Вести", прокуроры объяснить не смогли.

В результате этой атаки у журналистов силой отобрали редакцию со всеми документами и оборудованием. Офис передали под контроль некой управляющей компании, сообщает телеканал "Россия 24".