Американцы выбрали знаменосца сборной с помощью жребия

Двукратная чемпионка мира по санному спорту Эрин Хэмлин станет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр. В борьбе за право пронести звездно-полосатый флаг саночница опередила двукратного олимпийского чемпиона, конькобежца Шани Дэвиса.

На должность знаменосца сборной США претендовали восемь спортсменов. Пришлось прибегнуть к голосованию. Эрин Хэмлин и Шани Дэвис набрали одинаковое количество голосов. Для определения знаменосца руководитель американской делегации использовал монету. Жребий пал на Эрин Хэмлин, которая и пронесет флаг США.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 9 февраля. Сама церемония начнется в 14 часов по московскому времени.