CAS объявит решение по апелляциям российских спортсменов в 5 утра 9 февраля

9 февраля в пять утра по московскому времени Спортивный арбитражный суд объявит решение по апелляциям российских спортсменов. Их подали 47 человек, напоминает телеканал "Россия 24".

И всего за несколько часов до официального открытия Игр будет объявлено, кто допущен к участию, а кто нет. Российские спортсмены отстаивали свою позицию на слушаниях арбитражного суда. Заседание за закрытыми дверями длилось два часа.

Прямую трансляцию объявления решения CAS по апелляциям российских спортсменов можно будет увидеть на сайте Вести.Ru.